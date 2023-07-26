Уже 150 детей стали участниками программы психологической реабилитации от 'Метинвеста'

Первые 150 детей, пострадавших в результате войны, прошли программу психологической реабилитации Strong Generation Camp – Будущее. В течение двух недель в оздоровительном центре в Карпатах дети посещали индивидуальные и групповые психологические тренинги, арттерапию, мастер-классы, побывали на экскурсиях к озерам, горам и водопадам. Организовала программу гуманитарная инициатива компании Метинвест "Спасаем жизнь": при поддержке доноров она направит на нее почти 9 млн. грн.

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Первыми участниками программы стали дети мобилизованных в ВСУ работников Метинвеста и сотрудников — вынужденных переселенцев со всех украинских предприятий компании, а также дети, лишившиеся близких на войне или раненых во время обстрелов.

В следующем заезде в начале августа примут участие еще 155 детей, а всего программа охватит 400 детей сотрудников Метинвеста.

"Более 8 тысяч сотрудников Метинвеста служат в ВСУ, тысячи наших работников потеряли свои дома. Мы все живем в состоянии постоянного стресса, но никто не должен бороться с травмами войны наедине. Мы помогаем семьям наших сотрудников, а особенно детям, позаботиться о ментальном здоровье. Это важно не только для самих детей и их будущего, но и для целых городов, регионов и Украины в целом", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Как известно, гуминициативу "Спасаем жизнь" Метинвест создал в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро.