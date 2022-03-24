'Увидел, как ее охватывает огонь': 15-летний подросток из Чернигова потерял мать в результате вражеского обстрела. Видео

В Чернигове 15-летний подросток по имени Андрей потерял свою мать из-за обстрела российских оккупантов. Вместе с ней он хотел выехать из родного города, который продолжает уничтожать противник, но машина подорвалась на снаряде.

Парня выбросило из салона на землю, а женщина осталась в авто. Свою историю украинец рассказал журналисту CNN (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Андрей пришел в себя и увидел, как машину вместе с матерью охватывает пламя. Она в тот момент еще была жива.

Из-за обстрела подросток был ранен, но смог отползти с дороги и спрятаться. Оккупанты вновь начали обстреливать Чернигов ракетами, и местные жители, услышав крики о помощи и взрыв автомобиля, сначала спрятали пострадавшего, а потом вывезли его из города.

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Андрея перевезли во Львов, где доставили в больницу с переломом ключицы и раздробленной пяткой.

"Моя мама была очень красивой женщиной. Она любила чистоту и порядок. Мы с папой всегда относились к ней с пониманием и полностью поддерживали. Я не знаю, как без нее жить", – рассказал парень.

По его словам, несмотря на все пережитые ужасы, после окончания войны он хочет вернуться в родной Чернигов.

"Я хочу участвовать в его восстановлении, потому что это мой город. Я не знаю другого. И мне очень тяжело видеть, во что он сейчас превратился", – добавил Андрей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Чернигов из-за атак российских оккупантов по мирным жителям погибли уже около 200 гражданских. Среди них есть и дети. Точную цифру назвать пока невозможно.

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