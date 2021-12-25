Многим стало хуже после бегства Януковича.

- Сотрудники ГАИ и полиции раньше могли позволить себе бОльшее (слушала жалобы одного из них). "Нам дали больше работы, и нас стали больше проверять, и еще какие-то "европейские стандарты... тьху..."

- Врачи яростно сопротивлялись реформам, потому что многим Супрун поломала схемы (слушала чиновницу Харьковского горсовета, дающую интервью в больнице, что "мы сопротивлялись до последнего". Это не скрывалось).

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- Многие были недовольны военным сбором, потому что они "на эту войну никого не посылали". Наверное, впервые они стали считать налоги, которые теперь "платят они", а не их работодатель.

- Бизнес вне политики (это, увы, про них же). "Мы в Белгород мебель продавали, этой войной нам весь бизнес перекрыли украинские власти".

- Спорт вне политики и туда же шоу бизнес. А за кого же ещё эти деятели голосовали?((( Как там недавно сказала Ани Лорак: "я дерево... я птица... "

При этом подавляющее большинство этого электората не знает точной даты - когда Россия напала на Украину. Мне вспоминается некто Царев:

- когда началась вторая мировая война?

- ШТО?

Многие из них не видели своими глазами заседание Госдумы РФ, на котором решение о вводе российской армии в Украину было принято единогласно (освежите в памяти. Пусть кто-то снимет розовые очки).

Зато каждый считает, что войну начал Порошенко. Странным образом, получается, ДО своего избрания президентом Украины.

Плачевное состояние знаний народа((.

Незнание фактов, слепая вера информационным вбросам, доверие популизму – все это не делает чести никому. Если же, например, говорить о еще одном лагере – лагере опзж и Мураева, то там все эти даты знают, знают все факты, но лгут, что в упор не видят вторжения агрессора.

Я не знаю, что хуже – прямой коллаборационизм, или инфантилизм зеленой части населения. И то, и то – убивает. И то, и то – разрушает. И слабо верится, что и первые, и вторые как-то участвовали в строительстве самих основ государства. Тот, кто разрушает, или тот, кому все равно – он не строитель, он скорее пользователь, потому ему так легко разрушать.

Как раз такой сегмент населения не верит, что в его собственный дом может постучаться война. Не в страну (ее он домом скорее всего не считает), а в конкретную квартиру, или загородный дом. "Это же невозможно!"

Надо спросить у дончан, которые потеряли нажитое – возможно или невозможно.

А самое отвратительное, что сегодня Зеленский воссоздаёт времена Януковича, и многие из его почитателей не против вернуться к России – чтобы все было как раньше.

И тогда, смотрите, что получается:

- украинская армия будет разрушена и распродана. Снова, но ещё усерднее. Потому что "друзьям"-россиянам украинская армия под боком не нужна. Мы будем жить в государстве без армии;

- медицинская система навсегда останется совковой. Жаль, что большинство это устраивает (так удобнее сравнивать с европейской и плеваться на украинскую).

- мы снова подсядем на газовую иглу. Безусловно, такие вещи наш народ и раньше вряд ли интересовали. Газ дешевле - ну и хорошо (хотя им всегда будет дорого). И это удручает.

- скорее всего нам изменят Конституцию, если мы вернёмся к России. Где будет прописан внеблоковый статус, и гуд бай, НАТО.

- кумирами наших детей будут однозначно российские низкопробные "звёзды", ради хайпа общающиеся с поклонниками, сидя на унитазе. Эти звёзды научат украинских детей "класть на все" ( а чему ещё они могут научить?) Российская культура станет нашей культурой. Хотя и сегодня не все замечают свою деградацию, погружая себя в российское информационное пространство.

- мы в обозримом "никогда" не будем жить, как в Европе. Потому что сама Россия никогда не будет европейской по уровню жизни (я про культуру и самоуважение вообще молчу). Как мы были далеки от Европы и при Януковиче. И большой европейский бизнес нас обходил стороной, и крупные инвестиции тоже.

Все эти катастрофические процессы нам наши "друзья" внедрят по "самое не могу", чтобы мы уже долго не смогли подняться. Очень–очень долго.

Ну и, напоследок, такая непопулярная у многих вещь, как гордость. Это небо и земля – когда одни мечтают гордиться своей страной, а другим достаточно гордиться новым костюмом. Одни дерзают покорить мир, а вторые запросто готовы отдать свое. Если Крым отдать просто – то так же просто отдайте освободителю из Пскова свою машину. Отдайте "другу" из Улан-Удэ свою квартиру.

Отдайте!

Неужели подставлять всякой падали свою вторую щеку – это для кого-то норма?..