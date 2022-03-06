Успел сказать, что не может приехать: в Чернигове военный умер от ранения в тот же день, когда родилась дочь. Фото

В Великой Отечественной войне Украины погиб 24-летний житель Черниговщины командир взвода Сергей Пантелюк. 25 февраля он встречал колонну танков близ Ровнополья, где в боевую машину украинских защитников пришел удар.

Как сообщает "Суспільне" по словам матери военного, Герой получил тяжелое ранение ног, от которого скончался в больнице через несколько часов. Осколки повредили артерию.

"Он так кричал от боли. Его забрали в больницу в Чернигов, но через несколько часов от полученных травм он умер", – рассказала она.

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По словам женщины, в тот же день у Героя родилась дочь, которую назвали Миланой. Он должен был поехать на роды к жене, но в Чернигове раздалась тревога. Сергей позвонил маме и сказал, что приехать не сможет. Это был последний их разговор.

Отмечается, что Пантелюк был родом из села Бирловка Винницкой области. Окончил Львовский лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут и национальную академию Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Там он познакомился с командиром Сергеем Телушковым. Служил в 1-й отдельной танковой бригаде Гончаровского. Они вместе в тот день давали отпор врагу под Ровнопольем. Сергей Телушков погиб на месте, а Пантелюк – через несколько часов после своего командира.

Невеста погибшего военнослужащего Сергея Телушкова Кристина Терещенко рассказала, что воины вместе были на ротации на востоке Украины и бок о бок прошли зону АТО.

"Они вместе дружили и вместе держали оборону. У Сергея всегда было хорошее чувство юмора, всегда готов прийти на помощь, это был человек с большим сердцем", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с российскими оккупантами за украинский город Чернигов погиб 22-летний воин ВСУ Владислав Рыбачик. Герой Украины проходил военную службу по контракту в первой танковой бригаде воинской части А 1815 в Черниговской области.

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