Усилят ли мобилизацию в Украине и какое наказание грозит уклонистам: детальное разъяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой на военную службу могут призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В последнее время в информационном поле начали появляться сообщения о якобы усиления мобилизации.

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Однако план мобилизации, который утвердил Генеральный штаб ВСУ, еще не выполнен, поэтому на сегодняшний день нужды в усилении мобилизации нет. В то же время согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлению Кабинета Министров № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", уклонистов может ждать наказание.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в объявлении новой мобилизации сейчас нет нужды, так как Генеральный штаб "в спокойном темпе" компенсирует потери на фронте. Также он добавил, что план мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ в начале полномасштабной войны, еще не завершен.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Силы обороны Украины не испытывают дефицита в личном составе и занимаются теми защитниками, которые должны пройти специальную подготовку.

К тому же, согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призвать абсолютно всех военнообязанных мужчин не могут. Это объясняется тем, что существует определенный перечень категории лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации. К таким категориям граждан относятся многодетные родители, люди с инвалидностью, студенты, преподаватели, временно непригодные и другие случаи.

В то же время уклонистам может грозит наказание. В зависимости от каждого конкретного случая речь может идти как об административном, так и об уголовном правонарушении. Более того, согласно постановлению Кабинета Министров № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", тех, кто не стал на военный учет, будет ограничен в некоторых правах. Такие граждане не смогут поступить в высшее учебное заведение или устроиться на работу.

Нарушение правил воинского учета влечет за собой административное наказание. При этом уклонение от мобилизации является уголовным правонарушением.

Так, ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная говорит о том, что нарушение правил воинского учета грозит штрафом от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение влечет наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц – от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно ст. 335 Уголовного кодекса Украины, гражданин, уклоняющийся от мобилизации, может быть привлечен к ответственности и понести наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет. Однако статья 336 Уголовного кодекса Украины уже предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Украине от 24 февраля прошлого года продолжаются военное положение и общая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины 18-60 лет. За это время на законодательном уровне были урегулированы многие вопросы в проведении призыва, а некоторые изменения вступили в силу буквально недавно.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от их места жительства. Исключение составляют военнообязанные и резервисты Службы безопасности и Службы внешней разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, повестки могут выдавать всем военнообязанным, и, по последним изменениям законодательства, даже не по месту жительства. Вместе с тем получение повестки все еще не означает, что гражданина возьмут в ВСУ или сразу отправят на фронт.

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