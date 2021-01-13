Ученые связали уровень смертности от коронавируса с количеством жертв Второй мировой войны

По наблюдению ученых Джорджтаунского университета, в 2020 году самую низкую смертность от коронавируса зарегистрировали в странах с наибольшими человеческими жертвами во Второй мировой войны.

О результатах необычного исследования написало немецкое издание Spiegel. Исследователи отметили определенную взаимосвязь между этими двумя показателями во многих европейских странах.

К примеру, коронавирус сильно ударил по испанцам, итальянцам, бельгийцам и британцам, которые меньше других пострадали во время войны. А немцы, понесшие больше жертв, легче перенесли первую волну, уточнили ученые.

В какой-то мере высокую смертность среди южных европейцев можно объяснить тем, что они часто живут в больших семьях, в которых молодые заражают старших, считают они. Однако это не относится к британцам или бельгийцам, заявили исследователи.

Высокие показатели плотности населения либо среднего возраста жителей также могут объяснять, почему в той или иной стране умерло много людей от коронавируса. Но в густонаселенной Германии, которая так же, как и другие европейские государства, "стареет" ускоренными темпами, смертность от COVID-19 была довольно низкой в течение нескольких месяцев.

Ученые подсчитали показатель смертности во время пандемии коронавируса на один миллион жителей к концу августа 2020 года для почти 50 суверенных государств Европы. Затем они определили количество смертей в соответствующих странах в процентах от населения во время Второй мировой.

Оказалось, что практически везде, где десять и более процентов жителей погибло во время войны, смертность от болезни была ниже 200 на миллион. Среди таких стран – Беларусь, Польша, Украина и России.

Германия также потеряла почти десять процентов населения во время войны, уровень смертности от коронавируса здесь также был ниже 200 (до августа 2020 года).

В Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерланды, где смертность от COVID-19 составила 600 и более на миллион населения, доля погибших в войне была на уровне от одного до трех процентов.

При анализе данных выяснилось, что ни одна европейская страна не пострадала сильнее других одновременно во время и Второй мировой, и нынешней пандемии, свидетельствует исследование.

Ученые полагают, что огромный шок, полученный во время войны, вероятно, стал стимулом для сильно пострадавших стран для того, чтобы сделать общество более устойчивым. А сумма индивидуальных реакций способствовала развитию поведенческих моделей и институтов, в долгосрочной перспективе сделавших общество более стойким к различным потрясениям.

Кроме того, исследователи заметили, что там, где люди больше доверяют своему правительству и друг другу, антикризисное управление работает лучше.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что первый случай коронавируса в Италии мог быть зафиксирован еще 10 ноября 2019 года – до того как Китай предупредил мир о вспышке в Ухани в конце декабря того же года.

Новым "нулевым пациентом" стала 25-летняя женщина из Милана. Она заразилась раньше ребенка, заболевшего в декабре и считавшегося первым больным COVID-19 в этой стране.