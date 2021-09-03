Употребление вишни может снизить риск развития рака: результаты исследования

Ученые выяснили, что вишня может снизить риск рака груди. Однако это касается только кислого сорта ягоды.

Такой плод содержит антиоксидантные соединения, называемые антоцианами, которые снижают воспаление, сообщает Express. Исследование провели ученые из Министерства сельского хозяйства США.

Этот флавоноид придает вишне яркий цвет и обладает антиоксидантными, противовоспалительными и химиопрофилактическими свойствами, которые замедляют рост предраковых клеток.

В частности, сорт терпкой вишни Монморанси, может иметь "самое высокое противовоспалительное содержание среди всех продуктов". Исследование показало, что две порции вишневого сока в день в течение трех недель могут привести к значительному снижению маркеров воспаления. Отмечается, что преимущество было наибольшим среди женщин, у которых в начале исследования был более высокий уровень воспаления.

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Среди этих женщин чуть менее 28 процентов были больными раком груди, что составляет около 10 600 человек. Было обнаружено, что экстракт черешни черешни может подавлять рост опухоли.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, снизить риск смертности от онкологических заболеваний на 14-28% человеку поможет регулярное выполнение упражнений на укрепление мышц, связанных с аэробными нагрузками. Тогда как в целом физическая активность способна помочь в предотвращении развития рака горла, груди, желудка, почек, мочевого пузыря и эндометрии.