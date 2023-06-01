'Упакуй небо – прокачай ПВО!': фонд 'Вернись живым' и 'Новая почта' объявили важный сбор – как присоединиться

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" и "Новая почта" объявили сбор на современные средства связи для сил противовоздушной обороны. Проект "Упакуй небо - прокачай ПВО" стартовал 1 июня.

Видео дня

Цель проекта – собрать 330 миллионов гривен на связь и подвижные командные пункты для сил ПВО. Это оборудование поможет нашим защитникам постоянно быть на связи и реагировать на вражеские атаки быстрее и точнее.

За собранные средства приобретут:

Рюкзаки мобильной огневой группы : легкие и одновременно функциональные, ведь содержат все необходимые виды связи;

: легкие и одновременно функциональные, ведь содержат все необходимые виды связи; Переносные командные пункты: рабочее место-трансформер для защитников неба, размещаемый в кейсе весом 60 кг;

Комплексные аппаратные связи: будет сопровождать противовоздушные ракетные комплексы, укомплектованные необходимым телекоммуникационным оборудованием и комфортные рабочие места для военных;

будет сопровождать противовоздушные ракетные комплексы, укомплектованные необходимым телекоммуникационным оборудованием и комфортные рабочие места для военных; Движущиеся командные пункты: проходные грузовики, позволяющие командовать войсками во время движения; универсальные места работы и отдыха для защитников

Фонд "Вернись живым" и "Новая почта" присоединиться к сбору и помочь нашим ПВО защищать украинское небо от вражеских ракет и дронов.

Как присоединиться к проекту:

покупайте лимитированную упаковку в отделениях ЧП – 10 гривен из каждой проданной коробки и по 5 гривен из пакета и конверта для документов будут перечислены в фонд "Вернись живым";

пользуйтесь почтоматами – с каждой отправки или доставки ЧП направляет 10 гривен на счет проекта;

донатьте на лендинге проекта в приложении ЧП или в отделении.

Присоединяйтесь к благотворительному проекту Фонда "Вернись живым" и "Новой почте" – упакуйте свой стресс в донат!