Университет "Метинвест Политехника" получил лицензию МОН на подготовку бакалавров и магистров

В соответствии с приказом №171-л от 15 сентября 2021 Министерства образования и науки Украины технический университет "Метинвест Политехника" успешно прошел процедуру лицензирования образовательной деятельности в сфере высшего образования. Лицензированный объем на подготовку бакалавров – 310 студентов, магистров – 240 человек.

Первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" откроет двери для первых студентов в сентябре 2022 года. Для этого уже есть все необходимое – собран высококвалифицированный преподавательский состав, разработаны современные образовательные программы, получены необходимые лицензии Министерства образования Украины. Студентов будут обучать по девяти востребованным специальностям.

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Главная цель образовательной деятельности нового вуза – подготовка специалистов, которые смогут трудоустроиться в Украине и станут конкурентоспособными на мировом уровне. Благодаря дуальной системе, предусмотренной в университете, значительное внимание в обучении уделят именно практической подготовке, чтобы по завершению курса навыков хватало для работы на производстве. Начиная с третьего курса, студенты будут проходить практику, изучая производственные и информационно-технологические процессы непосредственно на предприятиях Группы Метинвест.

Сейчас ведется строительство учебного корпуса вуза в Центральном районе Мариуполя. Рядом с ним расположатся также здание общежития, спортивная инфраструктура и парк – это будет полноценное студенческий городок европейского уровня.

В рамках научно-исследовательской и образовательной деятельности руководство вуза подписало ряд стратегически важных меморандумов о сотрудничестве. В частности, для создания ультрасовременных лабораторий, университет "Метинвест Политехника" заключил меморандумы с ведущими производителями технологий и оборудования – международными корпорациями Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo. IT-инфраструктуру вуза разрабатывает компания Microsoft. Кроме того, "Метинвест-Политехника" будет проводить научные исследования совместно с Национальным техническим университетом "КПИ им. И.Сикорського".

"Мы создаем вуз нового образца, где талантливая молодежь сможет раскрыть свой научный потенциал и применить знания на практике. В этом году педагоги университета успешно проводят образовательную деятельность на курсах повышения квалификации по направлениям: металлургия, материаловедение, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, экология, горное дело, экономика и охрана труда. А уже со следующего учебного года мы начнем полноценную подготовку бакалавров и магистров", – отметил ректор университета "Метинвест Политехника" Александр Поважный.