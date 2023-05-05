UNITED24 исполнился год: главные результаты и собрание фандрейзинговой платформы

5 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский дал старт фандрейзинговой платформе UNITED24. За год работы на счета НБУ поступило более 325 миллионов долларов взносов от международных компаний, украинского бизнеса, благотворительных организаций, мировых знаменитостей и доноров из 110 стран.

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За средства, аккумулированные через UNITED24, профильные министерства приобрели 176 машин скорой помощи, сотни единиц медицинского оборудования, амуницию для украинских защитников, первую в Украине машину для разминирования, законтрактовали более 3839 БПЛА / комплексов БПЛА, отстроили 11 мостов на на деоккупированных Николаевщине и Херсонщине и положили начало первому в мире флоту морских дронов.

"Мы задумывали платформу UNITED24 как объединяющую вокруг помощи Украине весь мир. Через год работы можно сказать, что это удалось. Через UNITED24 нашу страну поддерживают миллионы людей более сотни стран. В этот день мы снова выражаем благодарность всем донорам платформы , вклады которых спасают жизнь, возвращают жизнь, защищают жизнь и приближают победу Украины", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Амбасадорами платформи стали 15 зірок: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл та Лієв Шрайбер, акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, підприємець Річард Бренсон, кантрі- певец Брэд Пэйсли, путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.

"За год мы воплотили с UNITED24 более 50 крупных целевых собраний и реализовали более 100 стратегических партнерств с известнейшими компаниями мира. Но главное, что UNITED24 стала удобным цифровым инструментом для пожертвований от людей отовсюду. Платформа также подтолкнула к созданию "Армии дронов", стратегического проекта, который влияет на ход событий на фронте", – отмечает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Среди крупнейших целевых собраний UNITED24 – первый флот морских дронов. На беспилотники, изменяющие правила игры на море, было собрано более 500 000 000 гривен. Среди других крупных собраний – "Азовсталь. Символ несокрушимости" и "Мощь. Украинская каменная". Общий тираж браслетов из довоенной партии металла "Азовстали" составил 100 000 штук и был продан в 44 страны. Благодаря этому на усиление обороноспособности страны удалось собрать около 300 000 000 грн. Благодаря лимитированной партии "АРТЕМСОЛИ" из шахт украинского Соледара собрали более 58 500 000 гривен на дроны-камикадзе для украинских разведчиков. Крупнейшим сбором по направлению "Медицинская помощь" стал фандрейзинг на авто скорой помощи типа С. Благодаря международному бизнесу и донорам со всего мира было собрано более 460 000 000 гривен. На направление "Восстановление Украины" собрано 655 802 973 грн.

Со всеми результатами деятельности фандрейзинговой платформы UNITED24 можно ознакомиться на официальном сайте www.u24.gov.ua. Аудитором UNITED24 является Deloitte Ukraine, часть всемирной сети Deloitte, одной из "Большой четверки" аудиторских компаний.