Умер мэр временно оккупированного Токмака

В субботу, 7 мая, стало известно о смерти городского головы временно оккупированного города Токмак Запорожской области. Обстоятельства смерти выясняются.

Об этом со ссылкой на Запорожскую областную военно-гражданскую администрацию сообщает "Укринформ". В то же время официальных сообщений на страницах Запорожской ОВА нет.

"Сегодня, 7 мая 2022 года, ушел из жизни мэр города Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", – приводит сообщение ОВА информагентство.

Также отмечается, что, по неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства.

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Из биографии Игоря Котелевского известно, что он родился 29 июля 1965 года на территории России. Возглавлял ЗАО "Токмакская швейная фабрика" и ООО "Научно-производственная фирма "Дизель-Импекс". Был депутатом Запорожского областного совета. С 2009 по 2014 год возглавлял Токмакскую городскую организацию Партии регионов. В 2020 году был избран мэром Токмака от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Был военнообязанным, капитаном запаса. У него осталась жена и две дочери.

Напомним, 31 марта российские оккупанты захватили горсовет Токмака. С того дня на сайте горсовета начали публиковать новости на русском языке с угрозами проукраинскому населению города.

15 апреля Игорь Котелевский сложил полномочия городского головы, но остался в городе. В течение последнего месяца от него не было никаких новостей. И. о. городского главы был назначен Владимир Вольвач.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Токмаке оккупанты запланировали референдум по "определению" судьбы города. О том, что такое мероприятие должно состояться в Токмаке, местных жителей известила новая оккупационная "администрация" города.