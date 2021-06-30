'Укрзалізниця' попала в скандал из-за махинаций кондукторов: пассажир рассказал о 'схеме'

На пригородном маршруте Смела–Черкассы пассажиры платят за проезд непосредственно кондуктору. При этом билет им не выписывают.

Об этом сообщил журналист 24 канала Богдан Тищенко на своей странице в Facebook. Кондуктор рельсового автобуса Смела–Черкассы предложил ему воспользоваться подобной услугой.

Как отметил Тищенко, все пассажиры этого нового транспорта, который имеет только один вагон, платят за проезд в карман кондуктору, причем делают это по собственной инициативе.

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"Через несколько месяцев этот рельсовый автобус банально отменят из-за убыточности. Прибыль идет в карман кондуктору. "Укрзалізниця" недополучает и велкам в старые, потрепанные дизели", – добавил журналист.

По его словам, рельсовый автобус курсирует по этому маршруту с мая, он комфортным и быстрым, ведь поездка в Черкассы занимает не более 15 минут. Зато маршрутка "Богдан" доставит пассажиров в областной центр за час времени за ту же цену, что и рельсовый автобус. Однако в пути донимать жара. Старые дизельные поезда дешевле, очень некомфортные и значительно медленнее.

"Общество начнет обвинять кого угодно, что" вот видите, так некомфортно, никто о нас не заботится ". Хотя история начинается исключительно с самого общества. Но" Укрзалізниця "я также прошу обратить внимание на поведение ваших наемных работников, по факту заведомо нарушают закон ", – написал Богдан Тищенко в facebook.

В комментариях под постом "Укрзалізниця" извинилась за негативный опыт и попросила предоставить подробную информацию о поездке.

Как сообщал OBOZREVATEL, проводники "Укрзалізніці" якобы продавали билеты за кассами и не соблюдали карантинных мероприятий.