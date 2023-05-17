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"Укрпочта" выпустила аудиооткрытки с историями 12 современных героев Украины

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
246
'Укрпочта' выпустила аудиооткрытки с историями 12 современных героев Украины

Укрпочта выпустила серию благотворительных уникальных открыток, "говорящих" голосами современных украинских героев, ставших символами борьбы на военном, волонтерском, медицинском, экономическом и информационном фронтах.

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"Укрпочта" выпустила аудиооткрытки с историями 12 современных героев Украины

Совместный проект Укрпочты, MOЗGI Group и медиа "Свідомі" под названием "Боритесь - уже боретесь" состоит из 12 открыток с QR-кодом, который ведет на аудио с историей – 7 персональных и 5 общих.

"Укрпочта" выпустила аудиооткрытки с историями 12 современных героев Украины

Вдохновляющие истории современных героев Украины: командир полка "Азов" Денис Прокопенко, волонтер Тата Кеплер, бойчина Екатерина "Птичка" Полищук, журналист Игорь Лаченков, военный Александр Будько с позывным "Терен", пилот-истребитель Вадим Ворошилов "Karaya" и т.д. На каждой открытке есть QR-коды, которые приведут к аудиоистории героев из изображения.

"Укрпочта" выпустила аудиооткрытки с историями 12 современных героев Украины
"Укрпочта" выпустила аудиооткрытки с историями 12 современных героев Украины

Также открытки посвятили тем, кто уже более года стально держит оборону Восточного направления ("Оборонцы") тем, кто восстанавливает движение в тылу и на деоккупированных территориях, людям, которые каждый день спасают жизнь, открывают двери своего бизнеса и возобновляют электросети после обстрелов, обеспечивая украинцев теплом и светом.

"Укрпочта" выпустила аудиооткрытки с историями 12 современных героев Украины

Для создания открыток были приглашены 12 иллюстраторов, каждый из которых привнес ощущение своего собственного визуального стиля, чтобы усилить смысл рассказов, рассказываемых героями.

"Укрпочта" выпустила аудиооткрытки с историями 12 современных героев Украины

Каждая открытка получилась тиражом всего 10 тысяч штук. Купить "Открытки Героев" можно в центральных отделениях Укрпочты по всей стране и на сайте. Стоимость открытки – 40 грн. Вся прибыль будет направлена на закупку железных птиц для Вооруженных Сил Украины.

"Укрпочта" выпустила аудиооткрытки с историями 12 современных героев Украины