'Укрпочта' выпустила аудиооткрытки с историями 12 современных героев Украины

Укрпочта выпустила серию благотворительных уникальных открыток, "говорящих" голосами современных украинских героев, ставших символами борьбы на военном, волонтерском, медицинском, экономическом и информационном фронтах.

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Совместный проект Укрпочты, MOЗGI Group и медиа "Свідомі" под названием "Боритесь - уже боретесь" состоит из 12 открыток с QR-кодом, который ведет на аудио с историей – 7 персональных и 5 общих.

Вдохновляющие истории современных героев Украины: командир полка "Азов" Денис Прокопенко, волонтер Тата Кеплер, бойчина Екатерина "Птичка" Полищук, журналист Игорь Лаченков, военный Александр Будько с позывным "Терен", пилот-истребитель Вадим Ворошилов "Karaya" и т.д. На каждой открытке есть QR-коды, которые приведут к аудиоистории героев из изображения.

Также открытки посвятили тем, кто уже более года стально держит оборону Восточного направления ("Оборонцы") тем, кто восстанавливает движение в тылу и на деоккупированных территориях, людям, которые каждый день спасают жизнь, открывают двери своего бизнеса и возобновляют электросети после обстрелов, обеспечивая украинцев теплом и светом.

Для создания открыток были приглашены 12 иллюстраторов, каждый из которых привнес ощущение своего собственного визуального стиля, чтобы усилить смысл рассказов, рассказываемых героями.

Каждая открытка получилась тиражом всего 10 тысяч штук. Купить "Открытки Героев" можно в центральных отделениях Укрпочты по всей стране и на сайте. Стоимость открытки – 40 грн. Вся прибыль будет направлена на закупку железных птиц для Вооруженных Сил Украины.