Укрпочта возобновила выплаты субсидий и пенсий

Укрпочта возобновила работу во всех населенных пунктах, где это безопасно для работников и клиентов. Благодаря этому налажена выплата субсидий и пенсий. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Более 3 миллионов клиентов главной почты страны, независимо от местопребывания в Украине, могут получить социальные выплаты. Это особенно важно в условиях, когда тысячи украинцев вынуждены покинуть собственные дома в поисках безопасного убежища", — говорит министр.

Чтобы получить пенсию, субсидию или соцпомощь по другому адресу, нужно указать свои новые данные по ссылке. Оператор также бесплатно переадресовывает и сохраняет посылки для тех, кто не может отобрать отправку в первоначальном отделении.