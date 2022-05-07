"Укрпочта" устроила продажу марок о русском корабле на ROZETKA, но сайт сразу же "положили": в сети возмущены

Государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" объявило о распродаже остатков партии почтовых марок "Русский военный корабль, иди…!" через интернет-магазин ROZETKA. Однако и в этот раз все обернулось скандалом.

Как выяснил OBOZREVATEL, уже в первую минуту продажи данные марки на сайте ROZETKA числились со статусом "Товар закончился". А позже сайт вообще "лег" и перестал работать.

"Отсчет пошел: https://bit.ly/marka5000. Сейчас на ROZETKA доступно 5 000 листов (т.е. 30 000 марок) "Русский военный корабль, иди…!". Это последние экземпляры, оставшиеся со всего тиража", – говорится в сообщении на Facebook-странице "Укрпочты".

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Однако при переходе по ссылке можно увидеть, что сайт ROZETKA не работает.

В комментариях к посту люди возмущаются и утверждают, что перед тем как сайт перестал работать, марки все равно невозможно было приобрести, потому что они были промаркированы пометкой "Товар закончился".

В ситуацию попытался вмешаться генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, но в итоге лишь констатировал очередной провал попытки реализовать марки с кораблем через интернет. Правда, на этот раз он снял с себя ответственность.

"Еще раз хочу подчеркнуть – на этот раз процесс продаж полностью отделен от систем "Укрпочты" и осуществляется независимо на площадке ROZETKA. На которую тоже, к сожалению, направили атаку", – написал Смелянский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в середине апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди…!". Она посвящена легендарной фразе пограничника Романа Грибова с острова Змеиный, ставшей настоящим символом войны Украины против российских захватчиков. Марку выпустили миллионным тиражом двумя номиналами для внутреннего использования и отправки за границу.

Однако с реализацией марки сразу возникли проблемы. В отделение "Укрпочты" выстроились большие очереди и, как следствие, большую часть тиража раскупили в считанные дни.

Из-за ажиотажа вокруг почтовой марки "Укрпочта" ввела ограничения на ее продажу. Также в компании сообщили, что нынешний тираж допечатываться уже не будет, чтобы сохранить историческую ценность каждой марки.

Остаток тиража в размере 100 тысяч марок было решено реализовать через новый интернет-магазин "Укрпочты", однако за две недели после торжественного запуска он так и не смог заработать. В компании утверждают, что причиной тому стали DDoS-атаки. И вот – очередная неудачная попытка.