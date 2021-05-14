Часть погибших в грузовике "Укрпочты" пчел "восстала из мертвых". Видео

Часть пчел из восьми миллионов, которые якобы погибли во время доставки в грузовике "Укрпочты" в Закарпатской области, на самом деле жива – "ожили" насекомые в 118 ящиках из 300.

Об этом в четверг, 13 мая, сообщили на официальном сайте компании. Отметим, что пресс-служба "Укрпочты" в социальной сети Twitter прокомментировала эту новость шуткой. "Готовьте ульи, потому что пчелы оживают", – написала она.

Коробки с пчелами возвратят отправителям, которые решили формировать новую партию насекомых для отправки. Часть "реанимированных" пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в состоянии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность", – отметила компания.

В Союзе пасечников Украины объяснили, что пчелы могут впасть в состояние угнетения из-за нехватки свежего воздуха, особенно если их количество превышает рекомендованную норму.

Это может произойти, когда большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется.

В "Укрпочте" добавили, что они являются единственным почтовым оператором, который доставляет пчел по Украине. В то же время их сотрудники не являются специалистами по пчеловодству, а ящики с насекомыми перевозятся в тех же машинах, что и остальные отправления.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В грузовике "Укрпочты" во время транспортировки из Иршавы и Виноградова погибли 8 миллионов пчел, которые должны были доставить заказчику. Сумма убытков оценивается в 500 тысяч гривен.