Этот рассказ (он в самом конце) я выложила на своем аккаунте в марте 2015 года. Сегодня трынькнуло в ФБ "перегляньте ваші спогади". Я вообще-то не люблю этого. Если честно, даже ненавижу, поэтому редко это делаю, открываю воспоминания и делюсь ними. Каждое воспоминание – это дикая боль. Это соль на раны. Это триггерное состояние на пару дней, а оно мне не нужно. Триггер – кто не знает – событие или картинка, которая возвращает к болезненным воспоминаниям постравматического состояния. Поэтому нелюбовь к воспоминаниям о 2014-м и далее – у многих переселенцев. А здесь еще и...

В общем, все равно – нет-нет и залетают вопросы о том, как там моя кума. И я потом плачу! Поэтому давайте так, я вас понимаю. Вы жили этим со мной и с кумовьями весь 2014-2015-ый. Я должна. Я скажу. Но просто больше не напоминайте, ладно. И книгу вторую я не стала издавать именно из-за этого всего. В общем...

У меня было много кумовей. Я была крестной, моих крестили. Вообще-то 7 семейных пар, но потом одни выбыли по причине смены вероисповедания, и они решили, что больше не являются крестными моей дочки. А одни были как бы вообще чужие нам и не вписались в компанию, так бывает. С одними кумовьями они дружили, а я для них была раздражающим звеном. Это еще до войны было.

Мы очень дружили. Все поездки вместе. Все цирки, гулялки, море, шашлыки, детские вещи по всем домам... До 2014-го.

Сразу похолодели те, кто старше нас были. Наши и кумовья, и соседи. Они сразу обвешались триколорадками и начали нас воспитывать "мы все русские". Гена – вообще литовец по отцу, а Лена – та да, русская, ее родители приехали на Донбасс из каких-то ужасных российских ипиней, но вот "мы по национальности все советские люди, Украина здесь не нужна".

Когда за нами пришли, "позвать поговорить", они сразу сказали "значит, было за что" – и мы больше не общались.

Они звонят 1 раз в год на день рождение Миры. Лена ее крестная. Вторые кумовья срезались, когда я по наивности своей начала рассказывать, что здесь будет и что нужно готовится бежать (это было 26 мая, день рождения дочки, последний там и самый грустный,уже под та-та-та со стороны границы). Они и учились в Новочеркасске, и родители из РФ, Ростовская область. Но все граждане Украины.

Мои кумовья все родились в Свердловске, как и я. А вот родители наши и бабушки с дедушками имели в графах разное место рождения. Наташа орала "Россия нас спасает от майдаунов", Игорь говорил "Лена, ты всех нас погубишь, молчи и будь, как все. Здесь будет РФ, все давно решено".

Они там и работают в "налоговой лнр". Звонят. 1 раз в год на день рождение дочки, которую крестили.

Кум Женя меня сдал в опочление, так как я порочила "новороссию". На допросе он подошел ко мне сзади, его друг приставил мне автомат к спине, а Женя гладил ягодицы и шептал: "Мы тебя отпустим, не бойся, еще скажешь спасибо, что не расстреляли". Это же он сказал мужу, когда он забирал меня с допроса. "Ты мой должник, скажи "спасибо", что не расстреляли".

Я была уверена, что все. Стояла и думала, что будут насиловать и избивать, это дико больно и жаль, что не расстреляли сразу. Но, к их стыду, на них наорал командир опочления Саша Гайдей "Рим", тогда все только начиналось и все было еще на личных отношениях. Гайдей был депутат местного совета и часто поддерживал меня в вопросах экологии, консультировался по решениям сессий, и даже выносил мне втайне решения горсовета, где пилили бюджет. Он сам в них не понимал, я ему все растолковывала, это было в 2007-2010 годах.

Женя теперь священник МП. Все проповеди – про карателей. Правда, его сестра вышла замуж в Одессу и они ездят к ней в гости, к карателям, а потом опять... Он до войны пошел учится на священника и честно говорил "там не нужно работать, чем больше страха, тем больше мне несут дани". У них уже 8 или 9 детей, выплаты получают и в Украине тоже. А там рассказывает про "хунту". Мы не общаемся.

Одна кумовская пара сразу и тихо уехали в уже аннексированный Крым. У них там был бизнес, и жилье. Сейчас живут на 2 города, у них новый бизнес. Возят из ОРДЛынии пенсов и переселенцев-заробитчан через Крым. Не звонили никогда.

А 2 кумы были со мной до моего выезда. Я им доверяла во всем. Валя нас прятала у себя в селе. И маме помогала, когда мы уехали. Потом Юра запретил Вале мне звонить. Она звонит иногда, но прячется и стирает с телефона все звонки. На Юру наступают НАТО и негры с бандеровцами, а Валя ждет Украину. Юра родился в Свердловске, а Валя родилась в Гуково. Валю там тоже чуть не изнасиловали опочленцы, сосед, прямо в ее огороде. Второй сосед увидел и спас. Дочки вышли замуж за...Я не хочу об этом говорить. Для Вали это трагедия. Но она мать. И она ждет Украину.

И последние кумовья.... Сергея уже нет. Умер в прошлом году. Он был "как все, ничего не решаю, лишь бы платили зарплату". Тихий. Работящий. Пил. Ну, как все там. Правда, потом он пошел на военные сборы резервистов, хотя, первый раз его забрали прямо с шахты. Смену посадили в автобусы и на полигон. Да и полигон был в степи на краю города. А потом сам. 4 года подряд. И даже на полигон под Станицей ездил. А потом лейкемия, что-то с венами...Ездил добровольно, так как доплачивают хорошо к зарплате. Ну, как все там. И пайок дают за все дни пребывания. А это "что я разбрасываться едой буду, вы там шикуете на своей Украине, а нам 25 банок тушенки не помешают". Это мне кума. Ну, это уже после того, как "а кто же мне здесь теперь помогать будет", "я сейчас только поняла, что ты для меня значила, ты ж мой кошелечек золотой, я без тебя обеднею", "ты уехала, а я на твоем доме еще 3 года жила", "мы твой уголь продали, тебе же больше ничего не нужно", "я забрала тумбочку, и банки, и купорку, и кофточки твои, тебе же больше уже ничего не нужно", "я тут у тебя дома, ты не помнишь, где у тебя лежало (уже не помню, что ей было нужно, как и не понимаю, зачем спрашивать, если весь дом был просто перенесен из моего в ее) – звонок был, когда в гостях была Лена Воронянская, она все слышала и видела, как и мое состояние. Соврать не даст!

А история, как и все мои истории оттуда, написана с реальных событий. Натюрель! Мы тогда создали кучу фейковых страниц в "АДногадниках" и троллили вату, аж гай гудел. Да, и куклы вуду реально продавались в Ростове. А потом я проиграла. Я проиграла рашатв. Фотография ни о чем. Просто чистый лист моего поля, который ждет плужок.

Рассказ АДноклассники. 11 марта 2015-го ФБук.

Я уже как-то писала, что у меня 3 кумы: две боевые и одна стратегическая. Было пять, но двух я потеряла в неравной борьбе с "Россия-24". Стратегическая кума тоже без работы. Скучает. За мной, миром и работой. А знаете, что такое безработный, злой и голодный бухгалтер-кума? Это информ-троллинг-кибер-генерал. Поэтому новая рубрика "АДноклассники" (Тсссс! Именно там моя стратегическая кума отрабатывает приемы и стратегию ведения инфом-кибер-троллинг боя). Можете брать на вооружение. Действует! Доказано и проверено. Кум-штаб.

1. Укропская ведьма.

Кума (она же Апполинария (Полина) Игоревна Рязанова):

– Отец Владимир, скажите, а можно ли посещать гадалок, хиромантов, предсказателей? Хочу узнать, когда война закончиться.

– Нет. Это грех большой.

– Отец Владимир, скажите, а можно ли проклятье наложить на наших врагов? Или применить заговор на погибель? Или черную магию? Может ли русский человек этим заниматься?

– Нет! Нет! Грех большой! Такое не то, что спрашивать, о таком думать грешно! Как вам это вообще могло в голову прийти?!

– Отец Владимир, я живу в Новочеркасске и купила в магазине набор для уничтожения врагов "Куклы Вуду". В инструкции написано: "Возьмите куклу и ленту-полосу с лицами врагов России. Осторожно отклейте овал лица и прикрепите его на куклу. Теперь смело проклинайте врага и наносите удары иглой в жизненно важные органы. Иглу оставляйте в кукле. В наборе 20 игл. Если игл будет недостаточно, вы сможете приобрести их отдельно". Вот я и думаю, правильно ли это, по - православному, не грех ли это православному человеку магией заниматься? – отсылает фото коробки.

– Что за фото? Что за враги?

-Порошенко, Яценюк, Ярош, Тимошенко, Турчинов, Филарет…тут много разных лиц.

– Война с Россией идет на всех фонтах. Поэтому Господь и благословляет на бой с врагами Отечества в любой способ. Убить врага пулей, огнем, мечем, заклятьем или молитвой - это не грех. Это защита Отечества Русского. Вступай в бой смело!

– Батюшка. Вы прямо тяжесть с души сняли. Значит, не грех куклу Вуду иглами колоть, чтобы врага убить?

– Не грех, ибо во имя спасения Родины.

– Слава Богу! А тут так много разных фоток.

– Выбирай, дочь моя, самых сильных и страшных врагов России.

– Да я уже выбрала. Все иголки вколола. Столько пожелала этому скоту. Спасибо за совет, отец Владимир. Пойду Путина, закопаю, как в инструкции написано. Может, сдохнет скорее Путин и война закончиться.

– Как Путин? Какой Путин?

– Я ж вам писала, отец Владимир. Тут столько много фоток разных. Я и выбрала, как вы советовали, самого страшного врага России.

– Укропская ведьма!!!

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