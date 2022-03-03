'Укроборонпром' начал ремонтировать трофейную технику, захваченную у врага. Фото

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Концерн "Укроборонпром" начал принимать трофейную технику, захваченную у российских оккупантов. Ее будут ремонтировать и передавать Вооруженным силам Украины.

Об этом пишет "Громадське". В частности, нашим военным удалось захватить служебно-боевую разведывательную машину "Тигр" войск РФ.

Ее передали инженерам, которые быстро приведут технику в порядок. Они отметили, что машина оккупантов почти новая, у нее маленький пробег.

Двигатель, коробка и ходовая у "Тигра" целые. Есть только следы обгорания и небольшие остатки органики.

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Напомним, Вооруженные силы Украины захватили шесть новейших танков российских оккупантов. Речь идет о машинах Т-80БВМ одной из самых элитных частей российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ в Херсонской области захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". Такие комплексы начали появляться на вооружении российской армии с 2015 года.