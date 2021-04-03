Украину засыплет снегом и зальет дождями: прогноз на 4 апреля

Карина Бондаренко Общество 20:12, 3.04.2021

В воскресенье, 4 апреля, в западных областях Украины прогнозируют мокрый снег, а на остальной территории страны – дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха будет невысокой, максимум +5 +11 градусов.

Ночью возможен небольшой мороз, кроме южных областей. Самые обильные осадки пройдут на юге и востоке Украины.

В Киеве 4 апреля – местами небольшой дождь. Днем максимум ожидается до +10 градусов, а ночью возможно 0-2 градуса мороза.

Диденко добавила, что 7-8 апреля украинцев ждет крайне неблагоприятная погода. Циклон и похолодание обусловят переход сильного дождя в сильный мокрый снег.

Погода 4 апреля в Украине.
Наталья Диденко в Facebook
Погода 7-8 апреля в Украине.
Наталья Диденко в Facebook
Скриншот.
Наталья Диденко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по данным Украинского гидрометцентра, 4 по 6 апреля в восточных и южных областях Украины ожидаются дожди с грозами, а в западных – временами будет мокрый снег.

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