Украину в январе накроют "предвестники" магнитных бурь

В январе в Украине ожидается несколько дней, которые можно считать "предвестниками" магнитных бурь – в это время магнитосфера Земли будет возбужденной.

Как сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, указанный период охватит один день в начале месяца и три – ближе к концу.

Так, 6 января возмущение магнитосферы ожидается в 6:00 утра. При этом вероятность магнитной бури оценивается в 25%, а сильного магнитного шторма – в 5%.

Кроме того, главное светило также существенно повлияет на нашу планету с 18 по 20 января. Отметим, что низкая вероятность возникновения магнитной бури есть и 5 января – всего 10% (магнитного шторма – 1%).

Больше всего изменения в магнитосфере Земли ощущают на себе люди, которые страдают от метеозависимости.

Первые симптомы, которые наблюдаются у них, – это головная боль, проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой в целом, упадок сил, отсутствие настроения.

Однако улучшить самочувствие в период магнитных бурь можно, если следовать простым рекомендациям:

высыпаться;

гулять на свежем воздухе;

заниматься умеренными физическими тренировками;

исключить из рациона кофе и алкогольные напитки;

избегать курения и стрессов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года Солнце вступило в новый 11-летний цикл и его активность начала расти. Ее пик прогнозируют на лето 2025 года. Напомним, в декабре магнитные бури накрывали нашу планету трижды – 10, 11 и 19 декабря.