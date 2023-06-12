Украину в начале недели накроют дожди и грозы: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В Украине погода в начале недели ожидается довольно прохладной, особенно на западе и севере. Однако уже со среды в посвежевшие области вернется тепло.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так, в понедельник, 12 июня, на западе и севере Украины днем температура не будет превышать +10 до +16 градусов.

В то же время 12 июня на юге и востоке страны ожидается значительно более теплая погода с температурными показателями между +19 и +23 градусами.

В центральных регионах, включая Винницкую, Черкасскую, Полтавскую области, ожидается температура от +13 до +19 градусов, а в Днепре температура будет держаться в пределах +20…+22 градусов.

Кроме похолодания, большую часть областей также накроют дожди.

13 мая в западных областях потеплеет на несколько градусов, однако будет достаточно прохладно, как для лета. Так, днем в Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается до +15…+17 градусов. В северных областях днем ожидается +19…+21 градус тепла. На юге и востоке будет немного теплее – +23…+25 градусов. Во вторник кратковременные дожди ожидаются в большинстве областей, только на востоке будет сухо.

14 июня в посвежевшие западные районы придет потепление. Так, в среднем по Украине температура воздуха днем составит +21…+24 градуса. В среду на значительной территории Украины еще будет держаться влажная погода. Местами синоптики предполагают дожди с грозами.

Ранее синоптики предупредили, какие области Украины накроют грозы и шквалы. Также синоптики передают усиление ветра.

Также синоптики дали подробный прогноз погоды по Киевщине на 12 июня. Так, в Киеве в понедельник, 12 июня, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь.

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