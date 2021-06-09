Украину снова накроют грозы: где испортится погода в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 10 июня, будет дождливой – осадки и грозы прогнозируют почти во всех регионах. Также ожидаются град и шквалы ветра до 20 м/с.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. В то же время по всей стране будет тепло: днем воздух прогреется до +22..+26 градусов, а ночью +11..+15 градусов.

Ветер преимущественно северо-западный – 5-20 м/с.

На западе страны ночью без осадков, а днем дожди и местами грозы. В Винницкой, Житомирской, Черниговской, Полтавской областях и днем, и ночью будут падать осадки.

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Теплее всего будет в Одесской области – там прогнозируют до +26 градусов днем, и до +16 ночью.

В Киеве в четверг днем также пройдет дождь, температура воздуха в столице ожидается +20..+22 градусов. В Карпатах ночью +4..+9, днем +12..+17 градусов.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Украины напомнили, как вести себя во время грозы:

плотно закройте окна в помещении, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не паркуйте рядом с ними автотранспорт;

во время грозы отключите электроприборы (они притягивают разряд), отключите телевизор от антенны не пользуйтесь мобильным телефоном;

на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру в районе +40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.