Украину снова накроют грозы: где испортится погода в четверг. Карта
Погода в Украине в четверг, 10 июня, будет дождливой – осадки и грозы прогнозируют почти во всех регионах. Также ожидаются град и шквалы ветра до 20 м/с.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. В то же время по всей стране будет тепло: днем воздух прогреется до +22..+26 градусов, а ночью +11..+15 градусов.
Ветер преимущественно северо-западный – 5-20 м/с.
На западе страны ночью без осадков, а днем дожди и местами грозы. В Винницкой, Житомирской, Черниговской, Полтавской областях и днем, и ночью будут падать осадки.
Теплее всего будет в Одесской области – там прогнозируют до +26 градусов днем, и до +16 ночью.
В Киеве в четверг днем также пройдет дождь, температура воздуха в столице ожидается +20..+22 градусов. В Карпатах ночью +4..+9, днем +12..+17 градусов.
В пресс-службе Министерства внутренних дел Украины напомнили, как вести себя во время грозы:
плотно закройте окна в помещении, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не паркуйте рядом с ними автотранспорт;
во время грозы отключите электроприборы (они притягивают разряд), отключите телевизор от антенны не пользуйтесь мобильным телефоном;
на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру в районе +40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, летняя температура будет превышать статистическую норму и может достигать +40 градусов.
Ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что в начале июня погода в Украине будет совсем не летней, дождливой. Температура воздуха не превысит 23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.