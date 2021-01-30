Украину накроют снег с дождем и усилится мороз: появился прогноз погоды на субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 30 января, будет снежной и дождливой везде. Также в большинстве областей ожидается гололедица на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с в Карпатах и на востоке (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

На дорогах, кроме юго-восточной части страны, образуется гололедица. Объявлен І уровень (желтый) опасности.

Осадки в виде снега и дождя охватят всю территорию Украины. Исключением станет только оккупированный Россией Крым. Возможно налипание мокрого снега.

Температура воздуха ночью снизится до 5-8 градусов мороза, на юго-востоке местами до +1 +3.

Днем "минусы" отступят: в целом по стране от 0 до 2 тепла, в восточных и южных областях +5 +7. Небольшие морозы возможны только в Черниговской, Киевской и Сумской областях.

Погода в Киеве 30 января будет снежной, ночью до 8 мороза, днем до -2.

Как сообщал OBOZREVATEL, январь в Украине закончится осадками, гололедом, порывистым ветром и температурными скачками.