Украину накроют снег с дождем и усилится мороз: появился прогноз погоды на субботу. Карта
Погода в Украине в субботу, 30 января, будет снежной и дождливой везде. Также в большинстве областей ожидается гололедица на дорогах.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с в Карпатах и на востоке (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
На дорогах, кроме юго-восточной части страны, образуется гололедица. Объявлен І уровень (желтый) опасности.
Осадки в виде снега и дождя охватят всю территорию Украины. Исключением станет только оккупированный Россией Крым. Возможно налипание мокрого снега.
Температура воздуха ночью снизится до 5-8 градусов мороза, на юго-востоке местами до +1 +3.
Днем "минусы" отступят: в целом по стране от 0 до 2 тепла, в восточных и южных областях +5 +7. Небольшие морозы возможны только в Черниговской, Киевской и Сумской областях.
Погода в Киеве 30 января будет снежной, ночью до 8 мороза, днем до -2.
Как сообщал OBOZREVATEL, январь в Украине закончится осадками, гололедом, порывистым ветром и температурными скачками.