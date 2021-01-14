Украину накроют мощные магнитные бури: кому придется хуже всего

С 17 по 21 января на Украину вместе с морозами надвигаются магнитные бури. Сильных колебаний они не принесут, но для чувствительных людей могут оказаться довольно болезненными. Особенно на них стоит обратить внимание Овнам, Львами и Стрельцам.

Как OBOZREVATEL рассказала психолог, таролог-прогнозист Ольга Соломка, Солнце в этот период будет к нам снисходительным. Однако учитывая морозы до 20 градусов, которые прогнозируют в эти дни метеорологи, людям с сердечно-сосудистыми проблемами может быть совсем туго.

Особенно будут ощущать на себе негативное влияние огненные знаки – Овен, Лев, Стрелец, в меньшей степени это затронет представителей земных знаков – Тельца, Деву и Козерога.

В целом, по словам таролога, скачки давления, аритмию, ощущение тяжести, страха, неуверенности, которые обычно сопровождают эти природные явления, почувствуют те, кто привык давить на себя и ближних и многие вопросы решать принуждением и другими силовыми методами. Более-менее спокойно будут чувствовать себя представители стихии воздуха и воды, но остерегаться в эти дни стоит всем.

"Поэтому с 17 по 20 января нам всем, а особенно – метеочувствительным людям, лучше не планировать лишних нагрузок и важных дел. Эти дни лучше провести, как на курорте: больше спать, умеренно есть и вообще давать себе больше отдыха и удовольствия, позволить себе приятные занятия и не загонять в жесткие рамки принуждения и обязанностей, чтобы лишний раз не провоцировать проблемы с давлением", – отметила Соломка.

Напомним, в декабре магнитные бури накрывали нашу планету трижды – 10, 11 и 19 декабря. OBOZREVATEL писал, как улучшить самочувствие в период магнитных бурь.

Как сообщал OBOZREVATEL: