Украину накроют мокрый снег и дождь: какой будет погода в последний день зимы
Погода в Украине в воскресенье, 28 февраля, будет облачной, но с плюсовой температурой воздуха. Кроме того, небольшие осадки накроют большую территорию страны.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, дневная температура будет составлять 2-4 градусов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Так, в большинстве областей ночью пройдет небольшой мокрый снег и дождь, а днем будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 градуса мороза до 1 тепла. Днем ожидается +2+4 градусов.
В Карпатах ночью -1-6 градусов мороза, а днем около 0.
В Киеве погода также будет дождливой и с мокрым снегом, ночью 0 градусов, днем до 4 тепла. Отметим, что на дорогах местами ожидается гололед.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в марте 2021 года почти по всей территории Украины установится прохладная погода с умеренным количеством осадков. В частности, средняя месячная температура будет колебаться в пределах 0...+6 градусов.
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова предупредила, что весна в Украине будет поздней, придет в свои обычные сроки, а март не покажет высоких температур.
Что касается погоды на 8 Марта, то, по словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, будет холодно и мокро – днем температура опустится до -3 градусов.