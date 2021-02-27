Украину накроют мокрый снег и дождь: какой будет погода в последний день зимы

Погода в Украине в воскресенье, 28 февраля, будет облачной, но с плюсовой температурой воздуха. Кроме того, небольшие осадки накроют большую территорию страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, дневная температура будет составлять 2-4 градусов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в большинстве областей ночью пройдет небольшой мокрый снег и дождь, а днем будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 градуса мороза до 1 тепла. Днем ожидается +2+4 градусов.

В Карпатах ночью -1-6 градусов мороза, а днем около 0.

В Киеве погода также будет дождливой и с мокрым снегом, ночью 0 градусов, днем до 4 тепла. Отметим, что на дорогах местами ожидается гололед.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в марте 2021 года почти по всей территории Украины установится прохладная погода с умеренным количеством осадков. В частности, средняя месячная температура будет колебаться в пределах 0...+6 градусов.