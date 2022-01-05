Украину накроют дожди со снегом: где накануне Рождества погода будет опасной. Карта

Погода в Украине накануне Рождества, 6 января, будет дождливой с мокрым снегом в большинстве областей. Часть регионов при это порадует солнце.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также синоптики прогнозируют местами налипание мокрого снега и гололедицу (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 тепла; днем в южных и восточных областях +7… +13, в остальных регионах от 2 до 6 тепла.

В Киеве ожидается ясная погода, ночью +1… +3, днем до 5 тепла.

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Дожди, которые будут переходить в мокрый снег, охватят запад, центр и часть северо-восточных областей.

На Закарпатье значительные дожди и мокрый снег, в Карпатах налипание мокрого снега, а на дорогах – гололедица. Объявлен І уровень опасности (желтый).

Как сообщал OBOZREVATEL, на 7 января в Украине спрогнозировали понижение температуры и снег.