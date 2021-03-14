Часть Украины накроет мокрым снегом и дождями: появился свежий прогноз погоды. Карта

В Украине в течение 15-17 марта ожидается мокрый снег и дождь, но почти во всех областях будет плюсовая температура.

В понедельник, 15 марта, по всей стране днем будет плюсовая температура – от +4 до +14. Теплее всего на юге – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях от +9 до +14. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью 15 марта ожидается от -1 до +4. Осадки в этот день прогнозируют в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Винницкой областях и на всей Западной Украине, кроме Ровенской и Волынской области. Там будет мокрый снег и дождь. В других регионах – сухо, облачно с прояснениями.

16 марта в Украине будет немного прохладнее – от +2 до +10 днем и -1 до +4 ночью. Мокрый снег с дождем останется на западе, а дождь охватит некоторые центральные и южные области.

В среду, 17 марта, осадки прогнозируют на всей территории Украины. Днем ожидается от 0 до +10 градусов, ночью – от -1 до +4 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта в Украину придет очередной атмосферный фронт. Середина следующей недели принесет в большинство областей похолодание.