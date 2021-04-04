Свежий апрельский понедельник обещает быть в Украине действительно свежим.

Ведь температура воздуха 5 апреля в течение дня стыдливо будет топтаться вблизи + 7+ 12 градусов, разве что где-то в западных областях переступит порог до +14 градусов.

Свежее будет в прибрежных наших зонах, ожидается + 4+ 9 градусов, а в Карпатах даже в дневные часы – "минусы".

Кстати, небольшой мороз ожидается ближайшей ночью в большинстве наших частей, кроме южной.

В понедельник на западе Украины, хотя и будет относительно теплее, однако комфортность размоется сильным юго-западным ветром.

Осадки.

5 апреля периодические дожди пройдут на юге, на востоке Украины и местами в центральных областях, тех, что восточнее. Карта 1.

На остальной территории пока – без существенных осадков.

В Киеве ближайшей ночью ожидается от 1 мороза до 3 градусов тепла, завтра днем около +10 градусов. Осадки маловероятны.

Но.

Неделя принесет еще те подарочки – и синоптикам, и нормальным гражданам)

Уже во вторник начнет заходить в западных областей холодная воздушная масса, которая распространится на протяжении Благовещения и 8 апреля дальше по территории Украины.

А с юга пригонит циклон с осадками.

И, объединившись, влажный циклон с юга и холодная воздушная масса с севера (по предварительным прогнозам), обусловят крайне неблагоприятную погоду в среду-четверг: местами сильные осадки и штормовой ветер.

На Западе, Севере и местами в центральных областях вероятные снегопады и налипание мокрого снега. Карта 2.

Восток, Юг и значительная часть Центра получат от циклона дожди, там будет значительно теплее, и сильный, к штормовому, ветер.

Киевляне, в столице пока относительно спокойно, однако есть много шансов на сложную синоптическую ситуацию с мокрым снегом и сильным ветром в течение 7-8 апреля.

Поэтому, на всякий случай, подготовьте свои головы, сосуды, огороды и балконные цветы к такому изменению погоды.

Прогноз с неблагоприятной погодой – предыдущий, буду заботиться день и ночь об его уточнении.

И не забывайте, что в нашей жизни уже все равно – апрель, любуемся почками, нежными цветами и первыми зелеными листочками)

И всех, кто сегодня празднует, поздравляю со светлым праздником Пасхи!

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