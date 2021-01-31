Украину могут ждать громкие политические скандалы и разоблачения: прогноз на неделю
С 1 февраля в Украине могут начаться смелые выступления и протесты против того, что происходит в стране, а внутри политических групп будут обостряться конфликты. К тому же, могут произойти громкие скандалы и разоблачения.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на неделю с 1 по 7 февраля.
Общество
У людей исчезает страх, нет уже той зависимости и страха, потому что преодолены последние рубежи, уже ничего не держит, отступать некуда. И люди идут в наступление, иначе – полный коллапс. Итак, выступления и протесты продолжаются и они становятся все более смелыми и отчаянными.
Политика
Возникают и обостряются конфликты внутри политических объединений, нет общих мыслей и слаженных действий даже в тех партиях и кланах, которые уже долгое время держатся на плаву и действуют при власти. Словом, громкие скандалы и разоблачения обеспечены.
Экономика
Неизвестно, на чем держится вся экономика, поскольку еще немного – и бюджет вообще будет пустым, рабочие места сокращаются, часть из тех, кто отвечает за все эти направления, оставляют свои ответственные должности и уходят.
Напомним, ранее Соломка дала прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, этот год кажется не менее сложным, чем 2020. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.
Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.
Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.
Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.