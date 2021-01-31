Украину могут ждать громкие политические скандалы и разоблачения: прогноз на неделю

С 1 февраля в Украине могут начаться смелые выступления и протесты против того, что происходит в стране, а внутри политических групп будут обостряться конфликты. К тому же, могут произойти громкие скандалы и разоблачения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз для Украины на неделю с 1 по 7 февраля.

Общество

У людей исчезает страх, нет уже той зависимости и страха, потому что преодолены последние рубежи, уже ничего не держит, отступать некуда. И люди идут в наступление, иначе – полный коллапс. Итак, выступления и протесты продолжаются и они становятся все более смелыми и отчаянными.

Политика

Возникают и обостряются конфликты внутри политических объединений, нет общих мыслей и слаженных действий даже в тех партиях и кланах, которые уже долгое время держатся на плаву и действуют при власти. Словом, громкие скандалы и разоблачения обеспечены.

Экономика

Неизвестно, на чем держится вся экономика, поскольку еще немного – и бюджет вообще будет пустым, рабочие места сокращаются, часть из тех, кто отвечает за все эти направления, оставляют свои ответственные должности и уходят.

Напомним, ранее Соломка дала прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, этот год кажется не менее сложным, чем 2020. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.