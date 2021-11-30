В связи з отрытой эскалацией Россией своего военного присутствия возле границ Украины Всеукраинская Ассоциации ветеранов Афганистана и антитеррористической операции послала Обращение к ветеранам-"афганцам" России и народу Российской Федерации. В Обращении украинские ветераны войны в Афганистане, подчеркули, что всегда были сторонниками добрососедских и дружеских отношений с Россией, но многолетнее добрососедство нарушила российская вооруженная агрессия, приведшая к оккупации Крыма и вторжению российских регулярных войск на восток Украины, что является военным вмешательством и нарушением её целостности и суверенитета. В результате российской агрессии, - говорится в Обращении, уже погибло более 4-х тыс. защитников Украины. Среди них, много ветеранов-"афганцев". После восьми лет гибридной войны на Донбассе, подчеркивается в Обращении, Россия и Украина оказались вновь на пороге открытой полномасштабной и кровопролитной войны, в которой Россия не одержит победы, а лишь позор и неисчислимое количество погибших.

Украинские ветераны-афганцы заявили, что в числе первых выступили на защиту Украины с оружием в руках, и что каждый, как и весь украинский народ встанет на защиту своей страны от любого внешнего врага. Каждый двор и каждый дом, будет встречать пришедших оккупантов вооруженным сопротивлением. И каждый метр украинской земли будет гореть под ногами. Обращаясь к ветеранам-"афганцам" России, как к тем, кто пользуется авторитетом и уважением в своем обществе, а также ко всему народу России, украинские ветераны призвали остановить безумные планы кремлевского руководства начать полномасштабное военное вторжение в Украину, что вернется бумерангом российскому народу, смертями российских солдат, горем их родных и близких, экономическим кризисом, обнищанием простых россиян и полным разрывом с Украиной добрососедских отношений на многие годы. Украинские ветераны-"афганцы" подчеркнули, что этого нельзя допустить, ибо в такой войне не будет победителей, в ней проиграют все.

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