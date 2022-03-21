Украинцы в 'Дії' смогут управлять Bayraktar и уничтожать технику врага в онлайн-игре: что известно

Украинцы смогут управлять "Байрактарами" и громить врага прямо со своих смартфонов через приложение "Дія". Правда, пока что только в онлайн-игре.

О запуске "цифрового успокоительного" сообщил министр цифровой трансформации Украины, инициатор электронного сервиса государственных услуг Дія Михаил Федоров в Telegram. Для того чтобы начать "мочить" российских фашистов в онлайн-игре, нужно всего лишь обновить приложение и перейти в услуги, отметил министр.

"Для тех, кто просил управление Bayraktar через Дию. Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустили для вас "цифровое успокоительное", – порадовал украинцев Михаил Федоров.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к американской корпорации Xerox об остановке продаж оборудования в Россию. Речь идет об устройствах для печати, сканирования, копирования и управления документами.

Министр также сообщил, что наиболее дебетовая электронная платежная система PayPal полностью доступна в Украине. Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять деньги и выводить деньги на украинские банковские карты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ продолжили контрнаступление и нанесли новые удары по колоннам оккупантов.

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