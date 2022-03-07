'Украинцы уникальные!' В сети показали трогательное видео предложения руки и сердца при 'задержании'

Украинский военный, защищающий Украину от российских оккупантов, оригинально сделал предложение любимой девушке. Вместе с побратимами они инсценировали задержание автомобиля, в котором ехала избранница парня.

Видео незабываемого предложения руки и сердца опубликовал Максим Писарев из Фастова.

На видео украинские военные остановили автомобиль, в котором ехали мужчина и три девушки. Их "обыскивают", параллельно расспрашивая: "Куда едете?", "Оружие есть?", "Почему машина грязная?".

На определенном этапе вдруг начинает играть музыка и к одной из девушек подходит военный с букетом цветов и обручальным кольцом.

Видео дня

Девушка ответила "Да".

Похоже, о происходящем знали все, кроме будущей невесты. На некоторых кадрах видео видно, как водитель пытается сдержать смех во время "обыска".

Через несколько часов после публикации видео набрало 34 тысяч лайков в Facebook и почти 2 тысяч комментариев. Украинцы желают влюбленным счастья, любви и мира. Хотя некоторые женщины и отмечают, что подобные способы признаться любимой - не для слабонервных девушек.

И OBOZREVATEL присоединяется ко всем теплым пожеланиям этой красивой и влюбленной паре.

Ранее сообщалось, что первая свадьба после начала войны состоялась в Украине на пятые сутки после вторжения: обручились медсестра и волонтер.

А 3 марта свадьба состоялась в Киеве: жениться решили полицейский Юрий Зозуля и журналист Ангелина Карякина.