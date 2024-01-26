Украинцы стали чаще пользоваться интернетом: 80% бывают онлайн каждый день

Число граждан Украины, каждый день пользующихся интернетом, за год выросло на 8%. Сейчас в сети каждый день "сидят" 80% украинцев.

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Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного при поддержке UNDP и Швеции. Партнером социсследования было Министерство цифровой трансформации Украины.

"Количество украинцев, ежедневно пользующихся интернетом, за год выросло с 72% до 80%. Начиная с 2021 года этот показатель увеличился более чем на 10%", – говорится в итогах опроса.

В то же время, вообще не пользуются интернетом всего 9% украинцев. За 2 года их доля снизилась на 5%.

Остальные 11% украинцев в 2023 году пользовались интернетом нерегулярно – по 2-3 часа в неделю или реже.

В Минцифре ежегодно анализируют уровень использования электронных услуг и интернета среди украинцев.

В этот раз опрос проводился в сентябре-октябре 2023 года среди граждан Украины в возрасте от 18 лет, проживавших на подконтрольных правительству Украины территориях, по состоянию на 23 февраля 2022 года. Опрос проходил методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего опросили 2014 респондентов.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев выступают за возобновление трансляций заседаний Верховной Рады на телеканале "Рада". Также около 65% украинцев считают, что присутствие журналистов на парламентских заседаниях необходимо, даже в условиях военного положения.

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