Украинцы создали бот, который доносит правду о войне россиянам и беларусам

Для тех, кто имеет в России и Беларуси родственников и знакомых, которым необходимо открыть глаза на войну в Украине, создан специальный инструмент. Он берет на себя сложную миссию: звонить по телефону зазомбированным русской пропагандой людям и объяснять им правду о происходящем в нашей стране.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил автор сервиса – украинский бизнесмен, основатель Monobank и бывший министр Дмитрий Дубилет.

Если у вас нет сил звонить им самостоятельно и убеждать, этот инструмент позволит частично автоматизировать утомительный процесс.

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Как это работает:

Переходим в бот "Звонок другу"

Нажимаем "Начать"

Отправляем до 10 номеров своих родственников/друзей из РФ или РБ

Они получат звонок на телефон и SMS

Звонок с таким аудио:

ТС со ссылкой на телеграмм-канал "Правда о войне в Украине"

На видео – голос Марии, с которой мы, собственно, производили оценку населения в прошлой мирной жизни. Мария, Паша, Костя, Илья и вся ИТ-команда – вы крутые! Пока количество каналов ограничено, поэтому звонки будут идти с задержкой. Конечно, звонки будут блокировать, но команда будет работать над тем, чтобы обходить это, – отмечает Дмитрий Дубилет.