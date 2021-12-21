Украинцы считают 'Большую стройку' дорог самым большим достижением власти в этом году – соцопрос

Украинский институт будущего (УИМ) опубликовал результаты опроса, посвященного итогам 2021 и прогнозам на 2022 год. В опросе приняли участие 2400 респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий.

40% респондентов считают крупнейшим достижением власти в этом году строительство дорог, которое проходит по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

12% избрали вакцинацию от коронавируса. 4% выбрали вариант "Реконструкция инфраструктурных объектов (аэропортов, вокзалов и т.п.)". 6% определили развитие цифровых услуг.

"Молодежь до 24 лет почти вдвое больше (56%) называют достижением власти за 2021 год строительство дорог, чем люди старшего возраста (30%), а также в три раза чаще упоминает о развитии цифровых услуг, в частности приложение Дія (13% по сравнению с людьми 55 лет и старше (4%)", – отметили в УИМ.

Видео дня

Отвечая на вопрос, кто из политиков и общественных деятелей больше запомнился в 2021 году, 32% назвали действующего президента Владимира Зеленского. На втором месте вариант "Никто" – 22%.

24% избрали главу государства, отвечая на вопрос "Кто из политиков и общественных деятелей сделал для страны больше всего за этот год?".

"Больше всего В.Зеленский запомнился молодежи до 24 лет. Так, 49% и еще 44% считают, что он сделал больше всего для страны. Меньше всего он запомнился респондентам 55 и более лет – 23%, и только 17% среди них называют В. Зеленского как человека, который сделал больше всего для страны", – отмечают эксперты УИМ.