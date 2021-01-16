Украинцы ответили на предложение Витренко покупать газ в России. Видео

Украинцы разделились во мнениях относительно предложения и.о. министра энергетики Юрия Витренко покупать газ непосредственно в России.

OBOZREVATEL опросил людей на улицах Киева – некоторые поддержали эту идею, а некоторые были категорически против (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Те, кто высказался "за", объяснили, что все равно Украина покупает российский газ через Словакию, так зачем платить еще посредникам.

На замечание, что с Россией сейчас идет война, один мужчина ответил, что она юридически не объявлена, поэтому торговать можно.

Но многие отметили, что покупать газ у страны-агрессора недопустимо.

Также прозвучали мнения, что Украина имеет свой природный газ, нужно вкладывать средства в его добычу, тогда не придется ни у кого покупать.

"Украина богаче полезными ископаемыми, чем Россия... Очень печально, что мы их берем где-то, а не у нас", – сказала женщина.

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