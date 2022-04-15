Украинцы очень хорошо распознают фейки и доверяют официальным источникам: результаты опроса

32,5% украинцев читають информацию, которую получают с "официальных страниц власти". Они постоянно посещают ресурсы Офиса президента, Министерства обороны, Вооруженных сил Украины, ГСЧС и других органов власти.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского онлайн опроса, проведенного 9 – 11 апреля. Респондентам задали вопрос "Каким источникам информации вы доверяете? Назовите следующие источники/ресурсы".

Более 25% респондентов указали в качестве источников, которыми пользуются и доверяют, разные новостные сайты и украинские медиа национального и регионального значения.

4,7% от общего количества участников опроса отметили, что доверяют телемарафону "Единые новости", 3,3% доверяют иностранным СМИ, 3,2% участников опроса не определились с источниками, которым доверяют, и 2,7% указали, что " не доверяют никому".

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"Информационная война, которую Россия вела против Украины в течение многих лет и продолжает вести, ориентирована как на жителей Российской Федерации, так и на граждан нашего государства. Пока это сработало таким образом, что украинцы очень хорошо узнают фейки и источники с пророссийской риторикой", - прокомментировал результаты советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Среди наиболее популярных каналов информации:

телевидение;

социальные сети;

украинские новостные сайты.

Исследование проводилось 9 – 11 апреля 2022 года на волонтерской основе украинской исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии Национальной академии наук Украины, по инициативе Офиса президента Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, почти все граждане Украины верят в победу нашего государства над Россией. При этом поддержка идеи вступления в НАТО продолжает снижаться, а в Евросоюз – растет.