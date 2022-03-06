Взятый в плен "ас путина" пилот Красноярцев говорит на допросе на камеру, что он осознал всю меру, степень, глубину, что ему стыдно за то, что он бомбил жилые кварталы украинских городов, хоть он и не знал, но был приказ.

Украинский военный пытается увидеть в нем раскаяние, мол, "Саня, ну как же так?!".

Обнять и закурить.

Братцы. Он бомбил сирийские города с гражданскими и детьми, за что получал награды от асада и путина.

Пилот не может не видеть, куда сбрасывает бомбы. Он сознательно бомбил Украину и ему это ок.

Такие видео с допросами пленных, которые, как вам может казаться, должны что-то кому-то доказать и принести баллы Украине в инфопространстве — на самом деле работают несколько иначе.

Видео дня

Совершенно все войска России знают свою боевую задачу.

Совершенно все они ехали на войну убивать.

Абсолютно все они инструктированы на случай плена говорить то, что и говорят.

Пленник должен делать и говорить все, что от него требуют, чтобы выжить. Те же, кто сдается в плен добровольно, сдаются из-за нехватки пищи, холода, страха, а не потому, что "не могут воевать против братского народа"

.Результат вашего видео: ас действительно ас, потому что делает все по инструкциях "ничего не знал, выполнял приказ, ему жаль" - а вот вы (при всем огромном к вам уважении) выглядите несколько наивными юношами, которые пытаются восстановить справедливость, открыв миру глаза на вещи, которые он вроде бы не знал.

Все видео заканчиваются на том, что вы пленнику дали возможность запустить в инфопространство посыл "командиры и власть плохие, а я мальчик-срочник, я ничего не знал, мама, я тебя люблю".

Засилье видосов такого толка идет в жилу с линией "бедные необстрелянные мальчики, их послали на войну, они хотят к маме".

Украинцы удивительные, но очень любят любить врагов.

Мы не дожимаем, не добиваем, прощаем, и враги приходят снова — об этом между строками на каждой странице нашей истории.

Как тот, кто брал и допрашивал пленных, не призываю их не брать. Просто берите не всех и не делайте видео. А если делаете, то так, чтобы от этого был толк.