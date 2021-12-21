СМИ объяснили, почему 'Большое строительство' – главная реформа власти

На фоне общего ухудшения экономической ситуации, расцвета коррупции в государственных органах и снижения общей удовлетворенности граждан своим уровнем жизни, едва ли не единственной положительной реформой, которую украинцы запомнили в 2021 году, стало "Большое строительство" Президента Владимира Зеленского. Оно же стало ключевым достижением власти, на которую обратили внимание граждане, пишет издание "Фокус".

Ссылаясь на результаты опроса, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего, издание отмечает, что строительство дорог стало главным изменением в жизни украинцев за уходящий год.

"После пандемии коронавируса, которая стала главной для 24% граждан, второе место среди событий, запомнившихся больше всего в уходящем году, заняло строительство дорог. Его отложили в памяти 8% граждан. При этом отвечая на вопрос о достижениях украинской власти, 40% назвали "Большое строительство" ключевым успехом", – говорится в статье.

Видео дня

Помимо этого, среди достижений властей респонденты называли развитие цифровых услуг и приложения "Дія" (6%), укрепление обороноспособности страны и реконструкцию объектов инфраструктуры (аэропортов, вокзалов и так далее) – по 4%, борьбу с коррупцией и олигархами, а также открытие рынка земли – по 3%.

"Примечательно, что в списке "провалов" власти строительство дорог, школ, мостов и детских садов не устраивает всего 3% опрошенных. В то время как неудачную борьбу с коррупцией "провалом" считают 24% населения, повышение тарифов на коммунальные услуги - 20%, процесс вакцинации и отсутствие прогресса в мирном процессе на Донбассе - по 14%", – отмечается в материале.

Журналисты напоминают, что "Большое строительство" не первый год входит в перечень ключевых событий по итогам года в стране. Например, в 2020 году, по результатам опроса, проведенного КМИС и Фондом Демократические инициативы, именно программу Президента назвали событием года 11,3% опрошенных, при этом 93% из них сказали, что считают его положительным событием.

В мае 2021 года группа "Рейтинг" провела исследование, согласно которому инфраструктурная программа "Большое строительство" была признана одной из лучших инициатив Владимира Зеленского за два года его президентства.

Кроме того, по данным сентябрьского опроса группы "Рейтинг", 82% респондентов заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года (в 2020 году таких было 76%, 2018-2019 – около 60%). 17% – придерживаются противоположного мнения.

Стоит отметить, что по данным Мининфраструктуры, в 2020-2021 гг. в рамках программы было отремонтировано 13 тыс. км. дорог и 520 мостов, а также установлено 50 площадок для взвешивания грузовиков в движении. До 2024 года программа восстановление 1,4 тыс. мостов и обновление 24 тыс. км основной сети дорог. В планах до 2024 года также строительство 500 км велодорожек в крупнейших агломерациях страны и туристических центрах.

По оценкам экспертов Киевской школы экономики, положительный эффект от "Большого строительства" в 2020 году составил порядка 1,5% дополнительного роста ВВП.

"Аналогичного влияния "Большого строительства" стоит ожидать и по итогам 2021 года. Кроме положительного эффекта для повседневной жизни граждан - появление новых мостов, завершение долгостроев, ремонт ключевых автомагистралей, влияния на дорожно-строительную отрасль, программа Президента также позволяет "ускорять" экономику, делая более эффективной логистику между городами и селами, упрощая коммуникации внутри новых объединенных громад, укрепляя тем самым местное самоуправление", – резюмирует издание.