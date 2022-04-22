На выезде из Польши образовались огромные пробки: названа вероятная причина

Государственная пограничная служба отмечает в последние дни увеличение транспортного потока со стороны Польши. Украинцы, вынужденные покинуть родную страну из-за вторжения российских оккупантов, все чаще выявляют желание вернуться домой.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства в Facebook. Чтобы ускорить процесс идентификации личности и снизить трафик, создающий заторы, пограничникам пришлось увеличить штат сотрудников на отдельных контрольно-пропускных пункта.

В частности речь идет о:

– Дорогуск – Ягодин: здесь на въезд в Украину сосредоточено около 1 000 легковых автомобилей и около 150 грузовиков;

– Корчёва – Краковец: свыше 400 легковых авто и 350 грузовиков;

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– Медика – Шегини: около 900 легковых автомобилей и 200 грузовиков.

ГПСУ призывает учитывать локации с вероятным скоплением автомобилей и выбирать для возвращения другие направления. Это поможет сделать прибытие более оперативным и комфортным.

В то же время подписчица Telegram-канала Труха Украина, которая также следует в Украину через КПП в Устилуг из Польши, утверждает, что причиной такого наплыва оказались вовсе не патриотические чувства тоски за родной страной.

"Вся эта очередь состоит из машин с транзитными номерами. Люди покупают и гонят в Украину дешёвые авто, большинство перекупов", – заметила она, добавив, что смекалистые украинцы вовремя подхватили Закон о "нулевой растаможке".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее о повальном желании украинцев вернуться домой из бегства сообщили в государственной железной дороге;

– при этом всех, кто собирается вернуться в ранее оккупированные города, призывают помнить об опасности минирований и воздержаться от этого до официального разрешения властей.