Украинцы больше всего доверяют ВСУ, антирейтинг возглавляют политические партии: результаты опроса

Вооруженные силы Украины возглавляют рейтинг доверия к институтам граждан нашей страны. Вместе с тем, больше всего украинцы не доверяют политическим силам.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного с 21 по 27 сентября социологической службой Центра Разумкова. Президент Украины Владимир Зеленский в рейтинге доверия оказался на 7-м месте. Вместе с тем он возглавляет рейтинг политиков.

В частности, в режим доверия к государственным и общественным институтам Вооруженные силы получили 93%, добровольческие отряды – 85%, волонтерские организации – 84%, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 83%, Национальная гвардия – 81%, Государственная пограничная служба – 76,5%, президент – 72%, Министерство обороны – 71%, Служба безопасности Украины – 66%, общественные организации – 60,5%, Церкви – 59%, полиция – 57%, руководители населенных пунктов – 54%.

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Чаще выражается доверие, чем недоверие, к совету населенного пункта (соответственно 49% и 41%), к украинским СМИ (соответственно 47% и 43%), к Нацбанку (соответственно 46% и 42%) и к уполномоченному Верховной Рады по правам человека (соответственно 44% и 31%).

Однако большая часть респондентов выражает недоверие политическим партиям – 74%, чиновникам – 72%, судебной системе – 70, парламенту – 64%, прокуратуре – 61%, правительству Украины – 60%, коммерческим банкам – 59%, Национальному антикоррупционному бюро – 53%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 52%, Национальному агентству по предотвращению коррупции – 52%.

Кроме того, украинцы стали меньше доверять профсоюзам – не доверяют им 46%, в то время как доверяют – 25%.

Политсилам в Украине пока доверяют только 14% респондентов. А доверили бы власть в послевоенный период всего 27%. Однако это заметно меньше, чем в июле этого года, когда было 38,5%.

Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, журналистов, уровень доверия наибольший к Владимиру Зеленскому (75%), Виталию Киму (64%), Сергею Притулу (51%).

Чаще доверие, чем недоверие, выражали Михаилу Подоляку (соответственно 45% и 30%), Виталию Кличко (соответственно 44% и 39,5%), Алексею Данилову (соответственно 42% и 35,5%), Василию Малюку (соответственно 34 % и 21%), Юрию Бутусову (соответственно 31% и 25%), Сергею Стерненко (соответственно 28,5% и 26%), Игоря Клименко (соответственно 26% и 22%), Рустему Умерову (соответственно 25% и 21%).

Кроме того, большинство опрошенных не доверяют Юрию Бойко (82%), Юлии Тимошенко (82%), Петру Порошенко (73%), Алексею Арестовичу (71%), Дмитрию Гордону (58%), Давиду Арахамии (54%) и Андрею. Ермаку (53%).

А чаще недоверие, чем доверие, респонденты выразили Руслану Стефанчуку (не доверяют ему 46%, доверяют 25%), Денису Шмигалю (соответственно 44% и 36%), Даниле Гетманцеву (соответственно 29% и 18%).

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос, проведенный в мае, показал, что Вооруженные силы Украины пользуются почти полным доверием граждан. Нашим защитникам доверяют 95% опрошенных украинцев, а 65% из них выразили свое полное доверие Силам обороны.

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