Украинцев просят помочь найти нарушителей. Фото

Руководитель одного из строительных компаний в Киеве Андрей Варваш обратился к жителям столицы за помощью. Он попросил идентифицировать личности двух мужчин и тем, кто откликнется, пообещал денежное вознаграждение.

Об этом он написал на своем Facebook-аккаунте. Он добавил к публикации фотографии неизвестных, которые требуют, по словам Варваша, перевоспитания.

"Даю по $1000 за идентификацию этих двух свиней. Через 3 дня сумма вознаграждения будет удвоена", – указал автор.

Учитывая размер суммы, для Андрея Варваша поиск этих мужчин представляет собой не просто досуг, а приоритетную задачу. Чем именно провинились персонажи на фото, автор предпочел не уточнять.

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