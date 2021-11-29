Украинцев предупредили о шквальном ветре: где во вторник испортится погода. Карта

Погода в Украине во вторник, 30 ноября, будет ясной в большинстве регионов. Местами пойдут дожди и снег.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также по всей стране ожидаются сильные порывы ветра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди синоптики прогнозируют на юго-востоке страны – Луганская, Донецка, Запорожская, Херсонская области и Крым, а в части западных регионов с мокрым снегом – в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

На западе и севере порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Приазовье и портах до 25-30 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

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Морозы ожидаются ночью на западе – от 1 до 3 градусов, на севере, юге и в центре +1… +3. Теплее всего в южных и восточных областях – 5-8 градусов.

Днем температура воздуха будет колебаться от 1 до 5 тепла, на юге и востоке +7… +12.

В Киеве во вторник ясно, днем и ночью от 1 до 3 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали на первый день зимы – 1 декабря – похолодание и осадки в виде снега.