Украинцев предупредили о шквальном ветре: где во вторник испортится погода. Карта
Погода в Украине во вторник, 30 ноября, будет ясной в большинстве регионов. Местами пойдут дожди и снег.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также по всей стране ожидаются сильные порывы ветра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Дожди синоптики прогнозируют на юго-востоке страны – Луганская, Донецка, Запорожская, Херсонская области и Крым, а в части западных регионов с мокрым снегом – в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.
На западе и севере порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Приазовье и портах до 25-30 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Морозы ожидаются ночью на западе – от 1 до 3 градусов, на севере, юге и в центре +1… +3. Теплее всего в южных и восточных областях – 5-8 градусов.
Днем температура воздуха будет колебаться от 1 до 5 тепла, на юге и востоке +7… +12.
В Киеве во вторник ясно, днем и ночью от 1 до 3 тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали на первый день зимы – 1 декабря – похолодание и осадки в виде снега.