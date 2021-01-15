Украинцев предупредили о морозе до -18 и гололедице в субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 16 января, будет очень морозной, но ясной. Осадки пойдут только в некоторых областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По всей стране на дорогах гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Снег ожидается в западных областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Волынской. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью достигнет 9-16 мороза, на западе – до -18. Днем также будут минусы – от 6 до 14 градусов.

Погода в Киеве в субботу будет солнечной, ночью – -15...-17, днем от 12 до 14 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходные, 16-17 января, синоптики спрогнозировали до 25 градусов мороза.