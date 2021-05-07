Украинцев предупредили о грозах и заморозках: появился прогноз погоды на выходные

В субботу и воскресенье, 8-9 мая, в Украине ожидается переменная погода: вслед за дождями, грозами и даже заморозками в некоторых регионах снова придет весеннее тепло.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, периодических осадков следует ожидать по всей Украине в субботу. Кроме того, условия ухудшатся из-за штормового ветра северо-западного направления, скорость которого будет достигать 15-20 м/с.

Кроме того, на западе, севере и в центре похолодает до +9...+13 градусов. На юге, в Днепропетровской области и на востоке столбики термометров поднимутся до + 14...+19 градусов, а на Луганщине – до +22 градусов.

Однако уже 9 мая Украина окажется под влиянием антициклона. Благодаря этому, практически везде будет светить солнце. Дождь несколько задержится лишь на крайнем востоке, а сильный ветер – на Левобережье.

"Температура воздуха на востоке снизится, но на западе и севере начнет повышаться. В целом 9 мая температурная картинка выровняется, ожидается днем в Украине +13...+18, на Закарпатье до +20...+22 градусов. Ночь на воскресенье будет холодной, +3...+8 градусов. А на западе даже возможны заморозки на почве!" – предупредила Диденко.

В Киеве 8 мая временами ожидается дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха +10...+12 градусов. Однако 9 мая небо прояснится, будет светить солнце, ветер днем стихнет, будет сухо и столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 7 мая, в большинстве областей Украины также установилась дождливая и ветреная погода. Кроме того, в центре, на западе и севере днем похолодало до +4...+7 градусов.

В то же время синоптики спрогнозировали, что летнее тепло в Украине начнется с 12 мая. Именно с этой даты будет постепенно повышаться дневная и ночная температура.