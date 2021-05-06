Украинцев предупредили о грозах и шторме в пятницу: карта погоды
Погода в Украине в пятницу, 7 мая, будет дождливой и с сильным ветром в большинстве областей.
Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. По прогнозу, также ожидаются грозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 7 тепла на западе, севере и в центре, на остальной территории +9… +12.
Днем в западных, северных и центральных областях +4… +7, на юге и востоке от 18 до 22 градусов.
Дожди, местами сильные и с грозами, охватят западные, северные, центральные и Одесскую области.
В Киеве также осадки, ночью от 5 до 7 тепла, днем до +18.
На западе, севере, большинстве центральных и Одесской областях ожидаются сильные порывы ветра – 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности (желтый).
Как сообщал OBOZREVATEL, выходные в Украине с 8 по 10 мая будут сопровождаться прохладной и дождливой погодой, но затем придет настоящее лето.