Украинцев предупредили о грозах: где в субботу пойдут дожди. Карта погоды

Погода в Украине в субботу, 15 мая, будет дождливой и с грозами примерно в половине регионов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также в целом по стране потеплеет (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут в западных и северных областях, а грозы прогнозируют в Волынской, Ривненской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории сухо и солнечно.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 15 тепла, днем ожидается +21… +27; в Закарпатской области – всего лишь до 18 градусов.

В Киеве также дожди, ночью от 10 до 12 тепла, днем до +23.

Также в высокогорье восточной части Закарпатской области объявлена низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Как сообщал OBOZREVATEL, на предстоящих выходных синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление до 28 градусов, а в западных областях усилится ветер.