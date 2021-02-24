Украинцев предупредили о гололедице: объявлен первый уровень опасности

В среду, 24 февраля, в большинстве регионов Украины объявили первый уровень опасности (желтый) из-за гололеда. Он будет держаться на дорогах в дневное время суток.

Об этом предупредила пресс-служба Укргидрометцентра. Отмечается, что исключение составят лишь южные и западные области.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Укравтодора, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях ожидается снег. Высота его покрова вырастет на 1-2 см. Ухудшатся погодные условия также в большинстве западных, Киевской, Кировоградской и Одесской областях из-за туманов.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в основном мокрое, в Черниговской, Сумской и Луганской областях дороги местами заснежены. На перевальных участках дорог – без осадков, лишь во Львовской области туман. Покрытие дорог влажное", – напомнили автомобилистам.

Однако во избежание аварийных ситуаций на дорогах государственного значения постоянно проводятся работы по расчистке проезжей части на всю ширину и обочины от снега, водоотведению, ликвидации гололеда и обработке покрытия противогололедными материалами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в северных и центральных областях 24 февраля, по прогнозам синоптиков, пойдет дождь со снегом. Также они предупредили об усилении минусовых температур ночью.