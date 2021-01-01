Украинцам разрешили менять отчество с 14 лет

Таша Адамович Общество 10:56, 1.01.2021

Украинцам разрешили менять отчество с 14 лет, ранее это можно было сделать в случае смены отцом своего имени или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о рождении.

Текст соответствующего закона опубликован 28 ноября в парламентском вестнике "Голос Украины". При этом для смены отчества до достижения 16 лет требуется разрешение родителей.

Также, согласно документу, если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможны только с согласия опекуна.

Если один из родителей против изменения, вопрос может решать орган опеки и попечительства либо суд. В этом случае во внимание примут выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, подтверждающие соответствие изменения отчества его интересам.

Напомним, Верховная Рада Украины предыдущего созыва 284 голосами отклонила указанный закон.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что некоторые украинские звезды дали своим детям необычные имена. Так, сына солистки группы "НеАнгелы" зовут Леонард, дочь – Лаура, телеведущая Ольга Фреймут назвала свою дочку крайне редким именем Евдокия, а сын известного хореографа Влада Ямы носит имя Леон.

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