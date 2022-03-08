За угнанный самолет РФ пообещали $1 млн

В Украине объявлена награда в 1 000 000 млн долларов США за угнанный или трофейный самолет Военно-воздушных сил России. Эти деньги будут выплачены ГК "Укроборонпром".

Об этом написал на своей странице в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В этой акции могут участвовать и сами пилоты российской авиации.

В случае, если российский оккупант добровольно сдаст воздушную технику врага ВСУ, то кроме денежного вознаграждения, он получит и гражданство Украины. Это защитит его от трибунала взбеленившегося руководителя Кремля.

"Пилотам РФ, который готовы участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны", – указал Арахамия.

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Он также напомнил, что в период войны продолжает действовать программа о вознаграждении за захват вражеского вертолета в рабочем состоянии. Трофей оценивается в 0,5 млн дол США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства Владимир Зеленский выделил 96 защитников Украины, которые проявили особое мужество в боях с российским оккупантом.

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